Чем опасен холестерин, рассказал врач-иммунолог

Врач-диетолог рассказал о допустимых для человека нормах пальмового масла Подробнее

Врач объяснил, что в организме человека холестерин присутствует всегда, поскольку является одним из его компонентов. В частности, холестерин содержится даже в клетках головного мозга. Таким образом избавиться полностью от «вредного жира» невозможно. Более того, низкий уровень холестерина может привести к расстройствам нервной системы, в том числе к болезни Альцгеймера.

Повышенный же уровень холестерина может привести к атеросклерозу, образованию тромбов, инфаркту миокарда и инсульту.

По словам эксперта, основную массу холестерина в организме печень синтезирует из жиров. В связи с этим необходимо отслеживать состояние печени, правильно питаться и выполнять физические упражнения.

«Печень — основной орган, который влияет на состояние холестерина. Поэтому ее надо холить и лелеять. Кстати, даже небольшие дозы алкоголя вредны и усугубляют состояние сосудов», — заявил Болибок.

Повышенный уровень холестерина, по его словам, также связан с неправильным питанием и генетикой.