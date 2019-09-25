  • Чем опасен холестерин, рассказал врач-иммунолог

    25 сентября 2019, 18:16

    Ольга Чеснокова

    Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, к чему может привести повышенное содержание холестерина в организме. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание издание «МедикФорум».

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    Врач объяснил, что в организме человека холестерин присутствует всегда, поскольку является одним из его компонентов. В частности, холестерин содержится даже в клетках головного мозга. Таким образом избавиться полностью от «вредного жира» невозможно. Более того, низкий уровень холестерина может привести к расстройствам нервной системы, в том числе к болезни Альцгеймера.

    Повышенный же уровень холестерина может привести к атеросклерозу, образованию тромбов, инфаркту миокарда и инсульту.

    По словам эксперта, основную массу холестерина в организме печень синтезирует из жиров. В связи с этим необходимо отслеживать состояние печени, правильно питаться и выполнять физические упражнения.

    «Печень — основной орган, который влияет на состояние холестерина. Поэтому ее надо холить и лелеять. Кстати, даже небольшие дозы алкоголя вредны и усугубляют состояние сосудов», — заявил Болибок.

    Повышенный уровень холестерина, по его словам, также связан с неправильным питанием и генетикой.