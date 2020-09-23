Чем чревато постоянное пребывание за рулем? Объяснил кардиолог

По словам Урсова, человек за рулем постоянно находится в покое, поэтому его сосуды и сердце не тренируются. Врач предупредил, что это грозит серьезными последствиями.

«Если возникает физическая нагрузка, она становится большим стрессом для организма. Может развиться сердечная недостаточность», — цитирует специалиста «Экспресс газета».

Он напомнил, что к повышению артериального давления ведет уменьшение физической нагрузки. Кроме того, человек за рулем регулярно испытывает стресс.

Из-за постоянного выброса адреналина возрастает частота сердечных сокращений, а это чревато разнообразными болезнями сердца. Также ни один водитель не обходится без переутомления, которое снижает иммунитет.