Диетолог Гинзбург: насекомые могут заменить человеку мясо

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что обычное мясо в рационе можно заменить насекомыми. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его словам, и там и там содержится много белка. Поэтому насекомые и мясо животных — вполне взаимозаменяемые продукты. Он отметил, что в некоторых странах люди спокойно едят насекомых.

«Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — объяснил Михаил Гинзбург.