«Человек права на смерть не имеет»: доктор Мясников выступил против эвтаназии

Александр Мясников отметил, что как доктор он понимает в некоторых случаях необходимость эвтаназии, однако как человек он выступает против процедуры.

«Как врач, конечно, я понимаю, что эвтаназия имеет право на существование. Как человек, как личность, я категорически против эвтаназии, потому я считаю, что человек права на смерть не имеет. Он имеет право на смерть, только когда он защищает кого-то, когда жертвует жизнью за родину, за женщину, за ребенка. А за себя — нет», — объяснил свою позицию главврач.

По его мнению, эвтаназия вряд ли будет эффективна в России.

«Как врач я, наверное, понимаю, что это возможно обсуждать. Как российский врач я имею огромные сомнения, что у нас будет она 100% эффективна, и мы под эвтаназию не подчистим людей, которые могли бы еще жить. И потом врачебные ошибки у нас на ровном месте бывают, а тут мы их приумножим. Как личность, как человек, я — против», — заключил Александр Мясников.