Челябинцы с подозрением на коронавирус скрылись от врачей

«У четырех членов семьи, глава которой вернулся из Италии, в новосибирском центре вирусологии и биотехники „Вектор“ подтвердили болезнь. Трех человек, контактировавших с ними, не удалось разыскать по указанному месту жительства», — сообщила Светлана Лучинина, представитель регионального Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач Челябинской области сообщил, что у всех, кто контактировал с больными, взяты анализы. 96% из них дали отрицательный результат. Ожидается решение по оставшимся 4%.