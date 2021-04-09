Челябинские врачи вылечили 104-летнего ветерана от коронавируса

Врачи Челябинска вылечили COVID-19 участника штурма Берлина, которому сейчас 104 года. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на региональный минздрав.

«Из больницы № 1 выписан 104-летний ветеран, лечившийся от COVID-19. При поступлении в инфекционное отделение пациент вызывал беспокойство, поскольку к возрасту добавлялись сопутствующие заболевания», — заявила заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина.

Также она добавила, что самочувствие пациента позже получилось привести к нормальному, поскольку стабилизировались показатели анализов.

На данный момент Ахмет Рафиков, который во Вторую мировю войну освобождал Белоруссию и Польшу от неприятеля, находится вместе с членами семьи.