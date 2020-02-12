Челябинские школы продолжили занятия, несмотря на карантин

«Даже учителя были без масок!» — заявили родители учеников из нескольких школ.

Пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина объяснила произошедшее.

«Это федеральное мероприятие, оно проводится в установленные сроки по всей стране. А карантин введен муниципальным распоряжением. Поэтому федеральные мероприятия проводятся», — рассказала она.

Также пресс-секретарь добавила, что ношение масок носило «рекомендательный характер», а всех учеников осмотрели врачи.