    12 февраля 2020, 13:57

    Челябинские школы продолжили занятия, несмотря на карантин

    Дарья Морозова

    В челябинских школах провели итоговое собеседование по русскому языку, несмотря на карантин. Родители школьников возмущены, что почти никто не был в масках. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Даже учителя были без масок!» — заявили родители учеников из нескольких школ.

    Пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина объяснила произошедшее.

    «Это федеральное мероприятие, оно проводится в установленные сроки по всей стране. А карантин введен муниципальным распоряжением. Поэтому федеральные мероприятия проводятся», — рассказала она.

    Также пресс-секретарь добавила, что ношение масок носило «рекомендательный характер», а всех учеников осмотрели врачи.