Челябинские школы продолжили занятия, несмотря на карантин
В челябинских школах провели итоговое собеседование по русскому языку, несмотря на карантин. Родители школьников возмущены, что почти никто не был в масках. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Даже учителя были без масок!» — заявили родители учеников из нескольких школ.
Пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина объяснила произошедшее.
«Это федеральное мероприятие, оно проводится в установленные сроки по всей стране. А карантин введен муниципальным распоряжением. Поэтому федеральные мероприятия проводятся», — рассказала она.
Также пресс-секретарь добавила, что ношение масок носило «рекомендательный характер», а всех учеников осмотрели врачи.