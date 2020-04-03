Челябинские предприниматели стали волонтерами во время коронавируса

Предприниматель-флорист уже вступила в ряду волонтеров. Она собирает букеты, которые потом развозят вместе с продуктами и лекарствами.

Волонтеры надеются, что к ним присоединятся и другие предприниматели, которые смогут передавать подарки нуждающимся.

Добровольцев обучают, а также снабжают средствами индивидуальной защиты.