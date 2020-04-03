Челябинские предприниматели стали волонтерами во время коронавируса
Предприниматели Челябинска подключились к волонтерскому штабу. Во время карантина они помогают пожилым людям и маломобильным гражданам. Об этом написало ИА Ura.ru.
Предприниматель-флорист уже вступила в ряду волонтеров. Она собирает букеты, которые потом развозят вместе с продуктами и лекарствами.
Волонтеры надеются, что к ним присоединятся и другие предприниматели, которые смогут передавать подарки нуждающимся.
Добровольцев обучают, а также снабжают средствами индивидуальной защиты.