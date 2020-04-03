    03 апреля 2020, 15:25

    Челябинские предприниматели стали волонтерами во время коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Предприниматели Челябинска подключились к волонтерскому штабу. Во время карантина они помогают пожилым людям и маломобильным гражданам. Об этом написало ИА Ura.ru.

    Предприниматель-флорист уже вступила в ряду волонтеров. Она собирает букеты, которые потом развозят вместе с продуктами и лекарствами.

    Волонтеры надеются, что к ним присоединятся и другие предприниматели, которые смогут передавать подарки нуждающимся.

    Добровольцев обучают, а также снабжают средствами индивидуальной защиты.