Челябинская область готова к снятию ограничительных мер

Для поэтапного выхода из карантинных мер необходимо иметь три критерия: коэффициент распространения инфекции не может превышать 1,0, в регионе должно быть не менее 50% свободного коечного фонда от общего числа заболевших, а охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения в день.

«Таким образом, по состоянию на 21.05.2020, всем трем условиям для первого этапа снятия ограничительных мероприятий соответствуют только Тюменская и Челябинская области», — сказано на официальном сайте полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.

На первом этапе работать начнут предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, площадью до 400 кв. метров. Помимо этого, в регионе будет разрешено заниматься спортом на свежем воздухе и гулять в парках. Однако необходимо помнить про соблюдение социальной дистанции.