Чехия поставила антирекорд по числу инфицированных коронавирусом

Прошлый рекорд был зафиксирован 17 сентября. Тогда подтвердились 3126 новых случаев. В целом в Чехии инфицированы СОVID-19 74 255, выздоровели 34 186, скончались 768 пациентов. С 5 октября в стране начнет действовать режим ЧС, пишет «Газета.ru».

С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано 34 миллиона заболевших. Вылечились 25 миллионов, больше миллиона человек скончались.