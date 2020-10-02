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    02 октября 2020, 11:06

    Чехия поставила антирекорд по числу инфицированных коронавирусом

    Полина Петрова

    Чехия поставила антирекорд по числу инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране заразились 3493 человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава государства.
    Чехия поставила антирекорд по числу инфицированных коронавирусом

    Прошлый рекорд был зафиксирован 17 сентября. Тогда подтвердились 3126 новых случаев. В целом в Чехии инфицированы СОVID-19 74  255, выздоровели 34  186, скончались 768 пациентов. С 5 октября в стране начнет действовать режим ЧС, пишет «Газета.ru».

    С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано 34 миллиона заболевших. Вылечились 25 миллионов, больше миллиона человек скончались.

    Новости SMI.FM