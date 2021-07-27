Чечня ввела обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Чечне для определенных категорий работников. Постановление об этом подписала главный санитарный врач республики Рита Термулаева, сообщило РИА «Новости».

Сделать прививку в Чечне в обязательном порядке должны госслужащие, медики, преподаватели, военные, работники общепита, ЖКХ, общественного транспорта, туристических организаций, а также сотрудники еще ряда сфер. Вакцинироваться необходимо и студентам старше 18 лет.

Чеченский Роспотребнадзор отметил, что в последнее время в республике растет число случаев заражения коронавирусом. В наибольшей степени этому риску подвержены люди в возрасте от 18 до 60 лет.

Ковид в Чечне все чаще обнаруживают у тех, кто посещает различные общественные места, в том числе торговые центры, рестораны и парки.

Глава республики Рамзан Кадыров ранее высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в Чечне должны пройти все взрослые жители. Он призвал не ограничиваться целевым показателем в 60% населения. Кадыров попросил чеченцев проявить ответственность и позаботиться о своем здоровье.

Ранее обязательную вакцинацию также ввели в Волгоградской области.