Раскрыта опасность частого ношения наушников

Регулярное прослушивание музыки, подкастов или аудиокниг через наушники может привести к проблемам со слухом и даже полной глухоте. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали врачи-отоларингологи.

Специалист Алексей Кошелев пояснил, что самыми опасными из всех видов аудиоаппаратуры являются наушники-вкладыши. Особенно вредно их использовать в метро, где уровень шума и без того высок.

«Едут в среднем около 40 минут — час, и через пару-тройку лет такой езды постепенно получают снижение слуха», — пояснил врач.

Он отметил, что любой направленный звук, который направлен в ухо вреден сам по себе. Звуковые колебания улавливают чувствительные волоски. Если это будет очень громкая музыка, то они могут погибнуть. Восстановлению они не подлежат, а человек лишится слуха.

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев согласился с мнением коллеги. При этом он отметил, что полностью отказываться от использования наушников не стоит. Просто нужно соблюдать определенную меру.

«Оптимальное время для прослушивания музыки в наушниках не более получаса два раза в день», — уточнил специалист.

Владимир Зайцев подчеркнул, что если постоянно слушать музыку на высокой громкости, то слуховой нерв и внутреннее ухо получат невосполнимый ущерб.