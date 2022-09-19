Образование тромбов связали с частым употреблением кофе | 360°

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Образование тромбов связали с частым употреблением кофе

Daily Express: кофе может вызывать образование тромбов из-за кофеина

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Доктор Моника Вассерманн в разговоре с изданием Daily Express заявила, что кофе может влиять на образование тромбов в организме. Этот напиток стимулирует свертывание крови из-за обезвоживания.

По словам медика, данный процесс может затронуть любую часть тела.

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«Неправильный образ жизни способствует образованию тромбов. К неблагоприятным последствиям может привести потребление кофеина — природного химического вещества, содержащегося в кофе и энергетических напитках», — процитировало ИА Nation News слова специалиста.

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Ранее ученые опубликовали исследование в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, в котором говорится, что прием кофеина во время высокоинтенсивных тренировок может усилить фактор свертывания крови. За счет чего повышается вероятность образования тромбов.

Другое исследование, опубликованное в журнале Thrombosis and Haemostasis, также подтвердило, что частое употребление кофе связано с более высоким риском венозного тромбоза.

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