Частое мытье рук и злоупотребление антисептиками посчитали опасным

Частое мытье рук и использование антисептиков может привести к дерматиту, что только поспособствует заражению коронавирусом. Об этом сказала врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Настасия Вережникова.

Вережника отметила, что одной из действенных мер против коронавируса является мытье рук или обработка их специальными антисептическими гелями.

«Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что… спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», — отметила Настасия Вережникова, ее цитирует РИА «Новости».

По ее словам, из-за частой обработки рук защитный слой кожи просто не успевает восстанавливаться. На руках могут появиться шелушения, мелкие трещинки и покраснения. Вережникова объяснила, что эти симптомы являются признаками контактного дерматита, который «может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм».

Дерматит может стать аллергическим из-за отдушек и консервантов в мыле и антисептиках.