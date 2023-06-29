Здоровье 29 июня 2023, 15:14 Частным клиникам в России предложили запретить аборты Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила не выдавать частным клиникам лицензии на аборты Freepik

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Субъектам предложили на свое усмотрение решать, выдавать ли частным клиникам лицензии на аборты. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила на заседании комиссии Госсовета по соцполитике, что это поможет повысить рождаемость, сообщили «Ведомости».

Она привела в пример практику Мордовии, где запретили проводить аборты в частных медучреждениях. Идея принадлежала губернатору Артему Здунову, а клиники пошли на это добровольно. По словам Анны Кузнецовой, рождаемость в таких регионах, как Мордовия, выше остальных. Аутсайдером она назвала Санкт-Петербург, где самое большое число клиник с услугой прерывания беременности и проблемы с демографией.

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«Сейчас ничто не мешает главам регионов принять решение на собственной территории, учитывая, что именно они являются теми, кто выдает лицензию на соответствующую деятельность», — сказала вице-спикер.

Анна Кузнецова заявила, что по Конституции и стратегии нацбезопасности вопросы демографии — в ведении государства. Ее идею поддержали в фонде «Женщины за жизнь» и в комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

В США в 2022 году отменили постановление, гарантирующее право женщин на аборт, и некоторые штаты стали их запрещать. Психолог Дарья Дугенцова предупредила, что это приведет к рождению нежеланных детей с нарушением привязанности и депрессией.