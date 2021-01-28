Частные клиники Петербурга будут делать бесплатные прививки от коронавируса
Частные клиники Санкт-Петербурга откроют пункты бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции в феврале, сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«На данный момент есть четкое понимание, что частные медучреждения, работающие в ОМС, будут делать все бесплатно», — уточнили представители аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.
В скором времени в Петербурге планируется открыть 22 пункта в негосударственных учреждениях. В их числе сеть «Скандинавия», больница «РЖД-медицина», медцентр «СОГАЗ» и другие.