Частные клиники Петербурга будут делать бесплатные прививки от коронавируса

«На данный момент есть четкое понимание, что частные медучреждения, работающие в ОМС, будут делать все бесплатно», — уточнили представители аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

В скором времени в Петербурге планируется открыть 22 пункта в негосударственных учреждениях. В их числе сеть «Скандинавия», больница «РЖД-медицина», медцентр «СОГАЗ» и другие.