Часть ограничений в России сохранят до появления вакцины

«Ограничительные мероприятия должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — заявил он.

Михаил Мурашко отметил, что не стоит воспринимать выход на плато как праздник и отмену всех карантинных мер. Для того, чтобы вернуться к нормам, по которым страна жила раньше, нужно выстроить целую систему, которая не позволит возникнуть новой вспышке заболеваемости. При этом министр призвал не исключать шансов появления второй волны.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть. Да, это может быть еще один пик. Мы же говорим о том, что вирус все равно будет циркулировать определенное время», — пояснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что снятие ограничений возможно только при условии, что эпидемиологическая ситуация выровняется. В этой связи она призвала россиян остаться в ближайшие две недели дома, чтобы к концу майских праздников не начался очередной рост количества заболевших. Она отметила, что при таком сценарии введенные меры надо ужесточать.

Сценарии со второй волной коронавируса и последующими вспышками вплоть до лета 2021 года ранее предложили американские ученые. Они не исключили, что пандемия коронавируса может пойти по такому же пути распространения, как эпидемия испанки в начале XX века, когда вторая волна, начавшаяся осенью и зимой, привела к самому большому количеству жертв, а к лету ушла на спад.

На этой неделе Россия преодолела психологический барьер в 100 тысяч зараженных. Следующие четыре дня количество выявленных новых случаев стало максимально расти. В воскресенье, 3 мая, коронавирус подтвердился у 10 633 человек. Общее число инфицированных составило 134 687. Выздоровели за время пандемии 16 639 пациентов. Летальным исходом закончилось заражение для 1280 пациентов.