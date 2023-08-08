08 августа 2023, 09:35
Часть медучреждений пока не перешла на цифровой документооборот — Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: пока не все регионы перешли на безбумажный документооборот
Медицинские учреждения первичного звена перешли на безбумажный документооборот еще не во всех российских регионах. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко, написал ТАСС.
«Сразу скажу, что у нас пока не все регионы перешли полностью на безбумажный документооборот. Но есть те, которые уже много лет работают в этом режиме», — сказал он.
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Так министр ответил на вопрос о том, сколько медучреждений первичного звена в России пользуются бумагой для оформления документов. По словам главы ведомства, проект по цифровизации здравоохранения — один из наиболее системообразующих и важных в этой отрасли.
Мурашко отметил, что в данной сфере создается персонализированный формат сопровождения пациента. Он добавил, что сейчас в России есть 28 программ с искусственным интеллектом, которые выступают в качестве медицинских изделий. По его мнению, ИИ облегчает работу специалистов в здравоохранении.
Минздрав
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