Здоровье 08 августа 2023, 09:35 Часть медучреждений пока не перешла на цифровой документооборот — Мурашко Глава Минздрава Мурашко: пока не все регионы перешли на безбумажный документооборот Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Медицинские учреждения первичного звена перешли на безбумажный документооборот еще не во всех российских регионах. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко, написал ТАСС.

«Сразу скажу, что у нас пока не все регионы перешли полностью на безбумажный документооборот. Но есть те, которые уже много лет работают в этом режиме», — сказал он.

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Так министр ответил на вопрос о том, сколько медучреждений первичного звена в России пользуются бумагой для оформления документов. По словам главы ведомства, проект по цифровизации здравоохранения — один из наиболее системообразующих и важных в этой отрасли.

Мурашко отметил, что в данной сфере создается персонализированный формат сопровождения пациента. Он добавил, что сейчас в России есть 28 программ с искусственным интеллектом, которые выступают в качестве медицинских изделий. По его мнению, ИИ облегчает работу специалистов в здравоохранении.