Минздрав заявил, что дети курильщиков чаще болеют

Взрослые, курящие в присутствии детей, каждый раз увеличивают риск того, что они столкнутся с онкологическим заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Дети курильщиков больше подвержены лор-заболеваниям, нежели дети некурящих родителей.

Об этом на Всероссийском форуме классных руководителей заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Дети родителей, которые курят, болеют чаще и процент чаще болеющих детей у курильщиков, как правило, выше. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья», — приводит его слова «Москва.ру».

Салагай подчеркнул, что раннее употребление табака и алкоголя обычно приводит к формированию зависимости в будущем. Сократить риски может школа.

«Школа, конечно, [и еще] правильное окружение, правильная информация на этот счет тоже <…> делает свой вклад в формирование правильных форм поведения», — отметил замминистра.

Ранее врач-эндокринолог Владислав Бондаренко посоветовал курильщикам пить витамин Е и токоферол. Они могут частично нивелировать вред, нанесенный организму никотином.