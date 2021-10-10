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    10 октября 2021, 23:47

    Минздрав заявил, что дети курильщиков чаще болеют

    Замглавы Минздрава Олег Салагай: дети курильщиков болеют чаще, чем некурящих

    Анастасия Кукова

    Взрослые, курящие в присутствии детей, каждый раз увеличивают риск того, что они столкнутся с онкологическим заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Дети курильщиков больше подвержены лор-заболеваниям, нежели дети некурящих родителей.

    Минздрав заявил, что дети курильщиков чаще болеют

    Об этом на Всероссийском форуме классных руководителей заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

    «Дети родителей, которые курят, болеют чаще и процент чаще болеющих детей у курильщиков, как правило, выше. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья», — приводит его слова «Москва.ру».

    Салагай подчеркнул, что раннее употребление табака и алкоголя обычно приводит к формированию зависимости в будущем. Сократить риски может школа.

    «Школа, конечно, [и еще] правильное окружение, правильная информация на этот счет тоже <…> делает свой вклад в формирование правильных форм поведения», — отметил замминистра.

    Ранее врач-эндокринолог Владислав Бондаренко посоветовал курильщикам пить витамин Е и токоферол. Они могут частично нивелировать вред, нанесенный организму никотином.