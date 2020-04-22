Чайный мастер рассказал, какие напитки защитят от вируса

Парень из Санкт-Петербурга около 10 лет занимается чайным искусством. На самоизоляции у него появилось больше свободного времени. Он решил поделиться с россиянами секретом чайного мастерства и рассказать, что лучше всего помогает укрепить иммунитет.

Александр пояснил, что чай всегда являлся лекарственным средством. Его нужно пить не совсем горячим, а уже чуть-чуть остывшим, чтобы никак не травмировать желудок и слизистую

«Если касаться того, что советуют для улучшения иммунитета, для его подкрепления, из российских известных трав будет Саган Дайля. Выглядит он как небольшие листочки блестящие. Его буквально нужно несколько листочков, можно заваривать как моно, либо бросать заваривать в любой из чаев», — посоветовал мастер.

Напитки лучше пропивать курсом 20-30 дней, чтобы укрепить иммунитет.