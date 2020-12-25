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    25 декабря 2020, 16:01

    Чай признали опасным для печени

    Алена Макаренко

    Чай обладает массой полезных свойств, но в больших объемах может быть опасен для печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International, сообщил сайт ToDay News Ufa.
    Чай признали опасным для печени

    В числе положительных свойств горячего напитка: ускорение обмена веществ, улучшение памяти, похудение и увеличение продолжительности жизни.

    Однако чай содержит танины–полифенольные соединения. Они не только делают его и вино горькими, но и мешают усвоению железа. Если человек не хочет сокращать число чашек чая в день, необходимо убедиться в потреблении достаточного количества продуктов, богатых железом.

    Помимо этого, в чайных листьях встречаются токсины. Ученые протестировали 30 видов чая, и в каждом из них оказался свинец. А уровень алюминия превышал допустимую норму на 20%. Токсины могут навредить печени.

    Также в чае выявлен высокий уровень фтора, ускоряющий повреждение зубов, костей и суставов. Подпортить здоровье способен и кофеин, содержащийся в чае. В результате любители этого напитка зарабатывают беспокойство, проблемы со сном и головные боли. А в желудке может начаться изжога.

    Эксперты советуют учитывать все перечисленные факторы, сократить дневную дозу и сделать выбор в пользу рассыпного листового чая. В нем содержится намного меньше вредных элементов, чем в пакетированном.