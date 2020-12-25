Чай признали опасным для печени

В числе положительных свойств горячего напитка: ускорение обмена веществ, улучшение памяти, похудение и увеличение продолжительности жизни.

Однако чай содержит танины–полифенольные соединения. Они не только делают его и вино горькими, но и мешают усвоению железа. Если человек не хочет сокращать число чашек чая в день, необходимо убедиться в потреблении достаточного количества продуктов, богатых железом.

Помимо этого, в чайных листьях встречаются токсины. Ученые протестировали 30 видов чая, и в каждом из них оказался свинец. А уровень алюминия превышал допустимую норму на 20%. Токсины могут навредить печени.

Также в чае выявлен высокий уровень фтора, ускоряющий повреждение зубов, костей и суставов. Подпортить здоровье способен и кофеин, содержащийся в чае. В результате любители этого напитка зарабатывают беспокойство, проблемы со сном и головные боли. А в желудке может начаться изжога.

Эксперты советуют учитывать все перечисленные факторы, сократить дневную дозу и сделать выбор в пользу рассыпного листового чая. В нем содержится намного меньше вредных элементов, чем в пакетированном.