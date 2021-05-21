Чай-латте спасет от болезни Альцгеймера

Увеличить продолжительность жизни и снизить риск возникновения серьезных заболеваний можно при помощи чай-латте из куркумы. Об этом сообщила Daily Express.

Этот горячий напиток содержит мощные ингредиенты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, диабета и нескольких видов онкологических заболеваний.

Ученые провели эксперимент и выяснили, что куркумин положительно влияет на работу мозга и оказывает защитные свойства. В рамках эксперимента они разделили участников на две группы и наблюдали за ними в течение 18 месяцев.

Одной группе предложили принимать плацебо, а второй — по 90 миллиграммов куркумина. Через каждые шесть месяцев участники эксперимента сдавали тест на когнитивные способности, написало ToDay News Ufa. В результате специалисты установили, что люди, принимавшие куркумин, имели показатели на 28% лучше, чем те, кто принимал плацебо.

Также выяснилось, что куркума и куркумин сокращают сердечно-сосудистые воспаления, снижают риск возникновения онкологических заболеваний и нормализуют уровень сахара в крови.