Чай из боярышника спасет от высокого давления

Гипертоникам посоветовали есть моцареллу Подробнее

Изначально ученые провели исследование на животных. Специалисты выяснили, что плоды боярышника действуют как сосудорасширяющее средство. Благодаря этому снижается кровяное давление.

После этого ученые понаблюдали над изменением в самочувствии у 79 человек. Исследователи разделили пациентов на две группы, в одной числились диабетики II типа, в другой — гипертоники. Первая подгруппа в течение 16 недель употребляла экстракт боярышника, а вторая получала плацебо. После окончания эксперимента представили первой подгруппы почувствовали себя лучше из-за изменения показателей артериального давления.

Ученые напоминают, что необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием средств народной медицины.

Кроме того, справиться с гипертонией помогут регулярные физические упражнения. Специалисты рекомендуют еженедельно не менее 2,5 часа выполнять аэробные упражнения: ходить, бегать, ездить на велосипеде или работать в саду. А еще стоит есть поменьше соли, избавиться от лишнего веса и включить в рацион продукты из цельного зерна и богатые клетчаткой овощи и фрукты.