Здоровье 01 марта 2024, 12:40 Cancer Cell: стресс провоцирует развитие рака у грызунов

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Стрессовые условия и постоянная тревога провоцируют образование и рост злокачественных образований. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование ученых из Нью-Йорка, опубликованное в в журнале Cancer Cell.

Специалисты провели опыты на грызунах с раком молочной железы, которых разделили на две группы. Одну поместили в стрессовые условия, вторую — сделали контрольной. По итогу эксперимента выяснилось, что опухоль грызунов, подверженных постоянным тревогам, подвергалась риску роста и распространения. Он возрастал в четыре раза.

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Кроме того, даже у здоровых животных под воздействиям стресса в легких начиналось изменение клеток, которое предшествует развитию рака.

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