Бывший врач рассказал, что должно быть в аптечке для самоизоляции

РИА ФАН запустило специальную колонку «Советы бывшего врача». Ее автор — врач, который долгое время проработал терапевтом в поликлинике. Он поделился советами, как подготовить свою домашнюю аптечку к самоизоляции в условиях возможного дефицита медикаментов.

Для начала нужно провести ревизию домашних залежей лекарств. Все просроченные препараты обязательно нужно выбросить.

Далее идет инвентаризация оставшегося. В одно место необходимо сложить лекарства для улучшения пищеварения и другие препараты от состояний, когда помощь участкового врача из поликлиники не нужна.

Далее складываем средства от простуды: лекарства от боли в горле, насморка, шипучие жаропонижающие напитки с парацетамолом. Последнее, по данным издания, применяется в том числе в лечении коронавируса. Его следует запасти побольше. Сюда же идут средства от симптомов простуды, сиропы от кашля, отхаркивающие средства.

Если имеется заболевание, при котором приходится регулярно покупать антибиотики, и у вас есть действующий рецепт, нужно пополнить этот запас.

Также важно на период самоизоляции запастись препаратами, которые принимаются в постоянном режиме. Например, при диабете, хроническом гастрите, гипертонии и так далее.