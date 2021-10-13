Занимавший пост министра экономики России с 1998 по 2000 год Андрей Шаповальянц скончался от коронавирусной инфекции. Как сообщил «Московский комсомолец», 69-летний бывший чиновник проходил лечение в 52-й больнице Москвы.

Андрей Шаповальянц после ухода из правительства занял пост председателя совета директоров автозавода «КамАЗ». По данным оперативного штаба Москвы, за минувшие сутки в городе выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 1457 пациентов. Количество подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких выросло до 562 человек. Умерли 72 пациента с положительными тестами на ковид.