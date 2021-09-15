Бывший курильщик пожаловался на необычное последствие ковида

Британец после выздоровления от ковида столкнулся с необычным последствием болезни. Он заявил врачам, что теперь постоянно чувствует «фантомный» запах сигарет.

Необычный побочный эффект обнаружил у себя 46-летний Марк Коуэлл, сообщила газета The Daily Mail. Мужчина подхватил коронавирус в конце лета, при этом он был дважды вакцинирован препаратом AstraZeneca. Во время болезни Коуэлл жаловался только на кашель и потерю обоняния.

По словам мужчины, обоняние к нему частично вернулось, но к нему добавилось постоянное ощущение запаха сигарет. Коуэлл признался, что курил в течение 16 лет, но еще 10 лет назад ему удалось избавиться от этой вредной привычки.

«Коронавирус заставил меня почувствовать, будто я снова выкуриваю по 30 сигарет в день. Мне чудится запах дымящейся сигареты или пепельницы», — рассказал бывший курильщик.

Он добавил, что «фантомный» запах ощущается каждые полчаса. Мужчина отметил, что появление такого последствия болезни вызывает у него депрессию. Коуэлл отметил, что чувствовать запах сигарет является для бывшего курильщика одной из худших вещей. Теперь мужчина намерен обратиться за помощью к медикам, чтобы они помогли избавиться от побочного эффекта.