Бывший главный врач Боткинской больницы Петербурга прокомментировал свое увольнение

«Что мне объяснять? Я умный человек, я профессор, я все знаю. Мне объяснять ничего не надо. Я понимаю, что должен быть наведен порядок в отношении госпитализации пациентов с подозрением на инфекции», — сказал Яковлев.

Экс-главврач заявил, что необходимо установить нормативные законодательные акты, способные регулировать такое. Его мнение о том, что больница — не тюрьма, осталось прежнем. Об этом сообщил сайт «Известия».

Напомним, накануне из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.