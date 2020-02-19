    19 февраля 2020, 17:14

    Бывший главный врач Боткинской больницы Петербурга прокомментировал свое увольнение

    Анастасия Кременчугская

    Накануне Алексея Яковлева, главного врача городской инфекционной больницы № 30 имени Боткина в Санкт-Петербурге, уволили. Он рассказал о причинах. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    «Что мне объяснять? Я умный человек, я профессор, я все знаю. Мне объяснять ничего не надо. Я понимаю, что должен быть наведен порядок в отношении госпитализации пациентов с подозрением на инфекции», — сказал Яковлев.

    Экс-главврач заявил, что необходимо установить нормативные законодательные акты, способные регулировать такое. Его мнение о том, что больница — не тюрьма, осталось прежнем. Об этом сообщил сайт «Известия».

    Напомним, накануне из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.