Быструю вакцинацию назвали единственным способом остановить эпидемию коронавируса

Массовая вакцинация россиян поможет остановить эпидемию коронавируса в стране. Привить для этого нужно три четверти населения. Создавать иммунную прослойку нужно быстро.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций и бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова напомнила РИА «Новости», что остановить любую эпидемию — бактериальную или вирусную — невозможно при вакцинации 50% и менее процентов жителей РФ.

«Это всегда было догмой. <…> Чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения», — подчеркнула она.

При этом длительная вакцинация — в срок от трех до пяти лет — не даст желаемого результата. Шестакова заметила, что речь идет о быстрой прививочной кампании .

«Разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку», — сказала специалист.

Сейчас невозможно сказать, насколько долго будет сохраняться эффект от имеющихся препаратов. При вакцинации длительностью в три года, например, «подоспеют те, у кого иммунитет закончился». И процесс получится постоянным.

«Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа», — заключила Шестакова.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева привела мнение специалистов о времени сохранения антител к коронавирусу. Эксперты считают, что они будут в организме на протяжении шести-восьми месяцев.