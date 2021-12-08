«Быстрее спускается в легкие: вирусолог назвал особенности штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее достигает легких по сравнению с остальными вариантами вируса. В итоге пневмония начинается в два-три раза быстрее, предупредил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов.

«Что плохо в штамме „омикрон“, он точно так же, как и „дельта“, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому „омикрон“ быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию», — сказал вирусолог и иммунолог газете «Известия».

Он назвал такую ситуацию очень тревожной. По словам Семенова, раньше при заражении коронавирусом пневмония развивалась за 10-11 дней. Этого времени хватало, чтобы к врачу успевали попасть даже жители самых отдаленных населенных пунктов. Теперь срок от момента инфицирования до пневмонии составляет всего три-пять дней.

«Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма „омикрон“ связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что ученые уже провели биоинформатические исследования и не выявили ничего нового в свойствах вируса.