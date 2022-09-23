Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 20:01 Поделиться Telegram

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Viber Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

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Ученые из Австралии и Дании заявили, что если ходить в быстром темпе не меньше 30 минут в день, то снижается риск возникновения деменции и онкологических заболеваний. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным издания «Ридус», в идеале ежедневно нужно проходить примерно 10 тысяч шагов. Это оптимальная физическая нагрузка на организм, которая ко всему снижает риск преждевременной смерти. Не менее важен темпе ходьбы, он должен быть достаточно быстрым, подчеркнули ученые.

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