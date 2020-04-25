«Было чувство, что я не выкарабкаюсь». Пациентка подмосковного госпиталя рассказала о коварной стороне коронавируса

Наталья Щепитина оказалась в госпитале в подмосковном Лапино в тяжелом состоянии — думала, что уже не сможет выздороветь. Однако на второй день лечения она стала чувствовать себя гораздо лучше. Сейчас женщина находится в реанимации, но идет на поправку. «360» удалось с ней пообщаться — пациентка благодарит врачей за свое спасение.

Первые улучшения обманчивы

Прежде чем попасть в госпиталь «Лапино» с коронавирусной инфекцией, Наталья лечилась от обычной пневмонии. Сперва она лежала в стационаре, а затем, когда состояние нормализовалось, ее выписали. Прежде чем отправить пациентку домой, врачи сделали ей КТ и не обнаружили никаких признаков COVID-19. Однако через несколько дней после выписки состояние Натальи резко ухудшилось.

«К концу недели у меня появилась температура, кашель — вот эта вся клиника. И тогда я уже, конечно, затревожилась. И когда сделали повторно КТ, то уже выявили специфические изменения, характерные для коронавирусной инфекции», — рассказала она «360».

Источник фото: телеканал «360»

Чувство безысходности: я не смогу вылечиться

Наталья вызвала скорую помощь, и ее госпитализировали в госпиталь «Лапино». Однако тест, который делали прибывшие по вызову медики, не подтвердил у нее коронавирусную инфекцию, несмотря на симптомы, которые указывали именно на COVID-19. В это время Щепитина находилась уже в тяжелом состоянии.

«Трудно было идти. Я шла сама, конечно, но одышка была при нагрузке. Слабость была, хотелось лечь. И дискомфорт, боль в грудной клетке — было тяжело дышать. Пропали запахи, а температура сохранялась — в среднем 37,9 — и плохо спадала от жаропонижающих средств», — рассказала Щепитина.

Пациентка не представляет, где могла заразиться коронавирусом. После выписки из больницы она вышла на улицу только один раз — в аптеку, которая расположена в ее же доме. Узнав о своем новом диагнозе, Наталья испугалась. Она отметила, что эта болезнь «очень неприятная, коварная и нетипичная».

В этот раз было такое чувство, что я не выкарабкаюсь. Такое чувство безысходности, что я могу не вылечиться, у меня было. Хотя раньше переносила много разных болезней и такого ощущения не было Наталья Щепитина.

Коронавирус совсем рядом

Однако уже через несколько дней после госпитализации состояние пациентки значительно улучшилось. Она провела в реанимации всего четверо суток, а теперь уже может долго обходиться без дополнительного кислорода и спокойно передвигаться. За свое спасение Наталья благодарна врачам, которые работают в госпитале.

«Грамотность врачей, которые здесь работают, вовремя начатое лечение, правильный диагноз и то, что я оказалась именно здесь, — это меня спасло. Низкий поклон всем врачам, которые меня спасают, лечат. И медицинскому персоналу, и санитаркам, и руководству клиники — за то, что есть такой современный госпиталь с современным оборудованием», — сказала пациентка.

Наталья призвала всех, кто не воспринимает коронавирус всерьез, изменить свое мнение. Ведь вирус не где-то далеко, он — прямо здесь, рядом.

«Нужно быть очень внимательным — болезнь коварная, а лечение сложное. Относиться серьезно к этой проблеме и не думать, что это где-то там и меня не коснется. Все рядом, все вокруг. Если есть признаки заболевания, нужно обращаться к врачу», — заключила она.