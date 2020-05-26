Булыкин посоветовал россиянам заниматься спортом в онлайн-школах и меньше есть
Дмитрий Булыкин, бывший российский футболист сборной России, рассказал, как быть стройным и сохранить свою фигуру в хорошей форме во время режима самоизоляции. Он посоветовал россиянам заниматься спортом в онлайн-школах и перестать все время есть. Об этом сообщило издание «Советский спорт».
Футболист отметил, что дома также можно заниматься спортом самостоятельно. Это поможет держать мышцы в тонусе. Однако основная причина набора веса — постоянные забеги к холодильнику, считает Булыкин. Он рассказал, как с этим бороться.
«Секрет только один — надо меньше жрать», — приводит слова футболиста сайт «Утро.ру».