Булыкин посоветовал россиянам заниматься спортом в онлайн-школах и меньше есть

Футболист отметил, что дома также можно заниматься спортом самостоятельно. Это поможет держать мышцы в тонусе. Однако основная причина набора веса — постоянные забеги к холодильнику, считает Булыкин. Он рассказал, как с этим бороться.

«Секрет только один — надо меньше жрать», — приводит слова футболиста сайт «Утро.ру».