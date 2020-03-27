«Будешь хотя бы чистым». Доктор Мясников оценил горячую ванну и отказ от мороженого как способы борьбы с коронавирусом

Главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников развенчал мифы о способах борьбы с коронавирусом, распространенных в соцсетях. Среди них горячая ванна, крепкий алкоголь и чеснок. Специалист объяснил, что теория о том, что алкоголь может как-то защитить от болезней — это устойчивая традиция, которая не имеет никаких научных обоснований.

«Подумайте сами. Коронавирус вызывает ОРЗ, но в определенном проценте случаев опускающееся вниз и поражающее легкие. То есть его входные ворота и место работы, и место поражения — это верхние дыхательные пути. Алкоголь к этим верхним дыхательным путям никакого отношения не имеет. Это идет вниз», — объяснил Мясников и добавил, что выдыхаемые пары алкоголя не убьют вирус.

Относительно пользы чеснока доктор объяснил, что доказательств того, что чеснок обладает противовирусным действием, нет. Несмотря на это, чеснок входит в список самых полезных для здоровья продуктов.

«Овощи, фрукты, красное вино, шоколад, орехи, чеснок и рыба. Вот семь самых полезных продуктов, которые содержат определенное количество флавоноидов, биологически активных вещей и так далее», — пояснил Мясников.

Также специалист оценил пользу горячей ванны и отказ от мороженного.

«Горячая ванна — вещь хорошая. Помочь она не поможет, но будешь хотя бы чистым. А чем мороженое провинилось… Мороженое вообще нездоровое питание, там 20% животных жиров, сахара и трансжиры. Поэтому, наверное, отказ от мороженого в любом случае поможет сохранить фигуру. А ванна — чистоту», — подытожил Мясников и добавил, что все это не относится к профилактике и лечению вируса.