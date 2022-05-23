Россиянам рассказали о легких способах бросить курить

Россия заняла пятое место в рейтинге самых курящих стран мира. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, какие способы по борьбе с курением россияне считают самыми эффективными.

34% респондентов заявили, что самым эффективным способом борьбы с курением являются выплаты премий или другие финансовые поощрения некурящих.

«К повышению цен курильщики привыкают, применение штрафных тоже не работает. А вот если бы в учреждении, где я работаю, начали премировать тех, кто не курит, курильщики, скорее всего, задумались бы», — заявил один из опрошенных.

31% человек заявили, что необходимо правильно воспитывать молодое поколение. Тогда эта вредная привычка со временем пропадет сама собой. 22% человек выступили за ведение пропаганды здорового образа жизни. В таком случае люди сами начнут бросать курить.

При этом 14% опрошенных выступили за введение жестких мер, таких как введение запрета на продажу табачных изделий. 13% посоветовали поднять стоимость сигарет.

12% заявили, что страна нуждается в более активной антирекламе курения, а 5% посоветовали снизить заработную плату курильщикам. Еще 5% отметили, что эффективным методом стало бы общественное осуждение. 4% выбрали вариант «другое».