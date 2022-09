Брокколи и шпинат посоветовали употреблять в пищу для профилактики смертельной болезни | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

Брокколи и шпинат посоветовали употреблять в пищу для профилактики смертельной болезни Eat This, Not That! : брокколи и шпинат снижают риск развития рака

Эксперты журнала Eat This, Not That! заявили, что вещества, содержащиеся в брокколи и шпинате, способны снизить риск развития онкологических заболеваний.

Например, шпинат богат витамином К, А, фолиевой кислотой, марганцем, магнием, железом, витамином С, витаминами группы В, омега-3 жирными кислотами и пищевыми волокнами.

В свою очередь брокколи наполнен витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Он полезен для сердца, мозга, костей, иммунной системы и для здоровья кишечника.

Помимо брокколи и шпината, в рационе человека обязательно должна присутствовать овсянка. По словам медицинских специалистов, она предотвращает диабет, написало ИА Nation News.

Сохранить здоровье сосудов и снизить кровяное давление помогают яблоки. Как отметили эксперты, они дают возможность сосудам оставаться эластичными как можно дольше.

Специалисты также советуют употреблять в пищу фасоль. Этот вид бобовых культур снижает риск развития болезней сердца.

