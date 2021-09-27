Британский врач опроверг миф о пользе молока для костей

Врач и блогер Радж Каран объяснил, что чрезмерное употребление молока вовсе не несет пользы для костей. Напротив, этот напиток в больших количествах может даже навредить организму. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на блог Карана в TikTok.

«Это самая большая ложь, которую вам говорили в жизни. Вам не нужно пить молоко, чтобы укрепить кости», — заявил специалист.

Более того, по словам врача, употребление молока в большом количестве может даже негативно сказаться на состоянии здоровья. К примеру, молоко может вызвать у некоторых людей диарею или метеоризм.