Британский врач-диетолог Верретт рассказала о самых распространенных мифах о похудении

Многие люди в попытках похудеть начинают использовать методы, которые вряд ли приведут к хорошему результату. Британский врач-диетолог Пола Верретт опровергла популярные мифы о похудении. Об этом сообщили Nation News.

Многие люди придерживаются такой точки зрения, что углеводы приносят вред организму. При этом безглютеновые продукты, по их мнению, являются очень полезными. В действительности же все немного иначе.

«Хотя углеводы часто называют вредными, они являются ценным источником энергии, и даже из модных кетогенных диет их не исключают полностью», — отметила Пола Верретт.

Также медик подчеркнула, что продукты без глютена стоит употреблять лишь тем людям, которые страдают от аллергии на глютен. При этом, по ее мнению, в рацион стоит добавить цельнозерновой хлеб, коричневый рис, бобовые, фрукты и овощи.