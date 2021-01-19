Британский штамм коронавируса может стать основным в России

«Британский» штамм коронавируса может стать самым распространенным в России к марту 2021 года. Он на 56% заразнее прошлых мутаций.

«В США сейчас найдено уже много пациентов с „британским“ штаммом. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — сообщила РИА «Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В России на данный момент подтвержден один случай заражения «британским» штаммом. Однако биолог предполагает, что зараженных новой мутацией намного больше. По ее мнению, перелеты из других стран не сократили до нуля, а данный вид штамма обнаружен во многих странах, с которыми открыты границы.

Анча Баранова отметила, что заразиться «британским» штаммом можно спустя пять минут общения с инфицированным. Ранее без угрозы для здоровья можно было пообщаться с зараженным коронавирусом до 15 минут.

О новом штамме коронавируса стало известно в середине декабря после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что вирус мутировал и стал заразнее на 70%. Данных о том, что новый штамм опаснее с точки зрения смертности или госпитализаций, нет.