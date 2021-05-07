Британский штамм коронавируса выявили в Башкирии

Британский штамм коронавируса зафиксировали в Башкирии — часть заболевших уже поправились. Остальные пациенты находятся не в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак во время оперативного совещания регионального правительства. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Да, выявлен британский вирус у нас на территории республики. Отрабатываются все контакты, больные не в тяжелом состоянии, уже часть из них выздоровели. Ситуация находится на контроле», — отметила она.

Казак уточнила, что микроб-пробы биологического материала от заболевших отправляют в научный институт. Там их проверяют, чтобы найти новые мутации штаммов. Было отправлено 48 проб. при этом число пациентов с британским коронавирусом она не сообщила.

Казак отметила, что сейчас в республике нашли очаг коронавируса — инфекцию распространяют студенты, которые приехали в медицинский университет из Индии. Несмотря на это, Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем, Казак уточнила, что 11 пациентов уже выписали, еще девять находятся в больнице — их состояние оценивается как легкое или среднее.