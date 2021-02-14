«Британский» штамм коронавируса оказался заразнее для детей

Новый, «британский» штамм коронавируса является более заразным, в том числе и для детей. Об этом в эфире «Вести FM» рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

Мутировавший штамм оказался более заразным для детей, чем прежние формы вируса. Инфекционист объяснил, что вирус учится обходить иммунитет и приобретает новые свойства, чтобы легче передаваться. Но при этом он не стал более патогенным.

Тимаков также заявил, что особую опасность «британский» штамм коронавируса представляет для людей, уже переболевших COVID-19 в легкой форме. Случаи повторного заболевания будут однозначно, подчеркнул специалист.

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил Ura.ru, что в случае «устаревания» вакцин от коронавируса ученые смогут сделать новые за несколько дней.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» будут проводить и на детях. Дозировка препарата будет отличаться в зависимости от возрастной группы. Вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в странах, которые не имеют доступа к полноценным вакцинам.