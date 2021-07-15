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    15 июля 2021, 21:03

    Британские врачи рассказали, чем отличается женская и мужская деменция

    Полина Гребенщикова

    Деменция — старческое заболевание, которое развивается постепенно и почти не имеет симптомов на начальной стадии. Британские медики рассказали, чем отличается деменция у мужчин и женщин и почему у женщин ее сложнее диагностировать. Об этом написало ToDay News Ufa со ссылкой на Express.

    Деменцией называют совокупность симптомов, указывающих на поражение мозга. Чаще всего заболевание выражается проблемами с памятью, вплоть до ее потери, трудности с концентрацией и с решением повседневных задач.

    При этом у женщин диагностировать заболевание бывает сложнее, чем у мужчин. Дело в том, что женский гормон эстроген благотворно влияет на память. Поэтому женщины с деменцией могут лучше, чем мужчины справляться с тестами на память, имея при этом другие когнитивные проблемы.

    Специалисты указали на то, что выявить деменцию у женщин можно с помощью обследования сердца. На начало деменции может указывать повышенное кровяное давление.