Британские ученые заявили о резком снижении иммунитета к коронавирусу

По словам специалистов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60% на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако уже через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17% пациентов.

Отмечается, что в этом случае людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно.

Издание отмечает, что полученные результаты будут действительны и в случае с вакциной. Не исключено, что искусственные компоненты также не задержатся в организме, и через некоторое время потребуется ревакцинация. Для ученых всего мира, ищущих средство защиты от коронавируса, эти выводы представляются крайне актуальными.

По словам исследователей, коллективный иммунитет появится в том случае, если COVID-19 переболеют около 70% населения.