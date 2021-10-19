Британские ученые выявили новую опасную мутацию коронавируса

Ученые из Великобритании предупредили о появлении нового штамма коронавируса, еще более заразного, чем уже известные. Они выявили так называемого «потомка» индийского варианта вируса, который может нести большую опасность.

«Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию „дельты“, но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании», — говорится в статье ученых для издания Financial Times.

Ученые считают, что новая мутация может оказаться на 15% заразнее, чем его предшественники. На данный момент по всему миру все еще доминирует индийский штамм коронавируса — «дельта»-мутация SARS-CoV-2. Именно на этот вариант приходится большая часть заражений в разных странах.

В ВОЗ считают, что именно «дельта»-штамм будет преобладать на всей планете в ближайшие несколько месяцев. Что касается России, то эксперты отмечают: заболеваемость и смертность от ковида в стране могут продолжить рост из-за того, что потенциал «дельта»-штамма при большом количестве непривитых людей еще не исчерпан.