Британские ученые рассказали о зависимости между смертностью от коронавируса и возрастом заболевших

Согласно статистике за февраль, у людей от 40 до 49 лет вероятность смерти составляет 0,2%. В группе от 50 до 59 лет риск равен 0,6%. В возрасте 60-69 лет эта вероятность уже больше — 2%. У пациентов от 70 до 79 лет — 4,3%. Пациенты от 80 могут умереть с вероятностью 7,8%.

Эти цифры взяты на основе исследования всех случаев коронавируса в Китае и еще 37 странах. В результате ученые составили график с разбивкой по возрастам.

Также стоит напомнить, что в марте картина несколько поменялась, так как вирус мутировал и теперь может поразить и более молодых людей.

Ранее стало известно, что некоторые пользователи стали размещать на Avito объявления о продаже неких «пропусков» для передвижения во время общего карантина. В итоге компания решила очистить платформу от подобных объявлений.