Британские ученые предупредили об опасности ночного режима смартфонов

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что ночной режим гаджетов вводит животных в заблуждение. Теплые цвета этого режима напоминают грызунам дневной цвет. При этом для них более привычны голубые оттенки, которые характерны для обычного режима.

Один из авторов эксперимента Тим Браун пояснил, что ночной режим изменяет цвет излучения, а фотопигмент меланопсин реагирует на изменение яркости.

«На самом деле синие цвета, которые ассоциируются с сумерками, имеют более слабый эффект, нежели белый или желтый свет аналогичной яркости», — рассказал специалист.