Британские ученые подсчитали наиболее эффективное время для бега

Ученые провели эксперименты с участием мужчин, страдающих от избыточного веса. Добровольцы принимали пищу до или после тренировки в зависимости от их группы, а ужинали одновременно.

По результатам выяснилось, что те, кто бегал до завтрака, сжигали в два раза больше жира, чем бегающие после приема пищи.

Профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата отметил, что уровень инсулина у людей, голодающих ночью, снижается на тренировках. Так, организм расходует больше жира во время физических нагрузок.

«Важно то, что это не повлияло на потерю веса, но значительно улучшило общее состояние их здоровья», — подчеркнул профессор.

По мнению эксперта, процесс обмена веществ у членов первой группы был другим. Эксперимент помог ученым выяснить, что время до завтрака больше всего подходит для тренировок, в том числе беговых.