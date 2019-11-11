Британские ученые назвали причины «иммунитета» древних людей к раку

За последние 10 лет лечение рака вышло на новый уровень. Но человечество губит себя само Подробнее

Исследование показало, что рак существовал в глубокой древности, уже миллионы лет назад. Однако в современности его частота стала намного выше. Ученые объяснили это загрязнением окружающей среды, неправильным образом жизни и питанием.

Как отметили сотрудники Гарвардского университета, в 75% случаев онкологические заболевания можно предотвратить с помощью скрининга, отказа от курения и алкоголя, исключения недосыпа и стрессов, борьбы с лишним весом, а также здорового образа жизни.