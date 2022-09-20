Бренд-шеф Разбоев рассказал о вреде сырных палочек и луковых колец | 360°

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Бренд-шеф Разбоев рассказал о вреде сырных палочек и луковых колец

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Сырные палочки и луковые кольца являются крайне опасными для здоровья закусками. Таким мнением поделился бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев. Об этом сообщил LIVE.

По словам эксперта, в жареном сыре содержится большое количество калорий и насыщенных жиров. Опасными для организма являются и луковые кольца. При этом подобные снеки часто подают с вредными соусами, передало РИА ФАН.

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«К сожалению, такое сочетание не принесет никакой пользы вашему организму из-за повышенного содержания холестерина и быстрых углеводов», — рассказал Разбоев.

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