Здоровье 23 января 2024, 19:16 Бренд-шеф Мосева рассказала, что рыба, ягоды, куркума способны защитить от деменции

Читать 360tv в

Бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала, что рыба, ягоды и куркума оказывают положительный эффект на работу мозга и способны защитить человека от деменции.

Дело в том, что Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, улучшают память и концентрацию, а в составе ягод есть антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают защитить мозг.

Реклама

В куркуме содержится куркумин — компонент, обладающий сильным противовоспалительным свойством. Щепотка этой приправы, добавленной в пищу, предотвращает когнитивные расстройства, добавила Мосева.